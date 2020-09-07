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Фопи приносять Україні більше 1 мільярда доларів на рік – Опендатабот

Понеділок, 7 вересня 2020, 11:53
 

В Україні майже 2 млн підприємців та кожен з них сплачує в середньому 13 тисяч гривень щороку - у 2019 році обіг фопономіки становив 1 млн доларів.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Опендатабот.

"За вісім років надходження від фопів в бюджет зросли в 24 рази. Лише за останні два роки сума надходжень зросла на 10 млрд гривень.

 

У 2019 році підприємці сплатили майже 25 млрд гривень, у 2018 році ця сума становила 19,8 млрд гривень, у 2017 - 15,4 млрд", - йдеться у повідомленні.

Кількість фопів збільшується в середньому на 7 тисяч щомісяця: відкривається близько 20 тисяч, а закривається близько 13 тисяч.

Наразі в Україні зареєстровано 1 903 725 фопів.

 

Протягом останніх п’яти років спостерігається тенденція на збільшення кількості жінок у бізнесі. У 2016 в Україні було 43.7% жінок-підприємиць. Вже у 2018 році цей показник зріс до 45% фопів.

Економічна правда

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