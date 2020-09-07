Курс валют на 7 вересня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

7 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,73 - 27,76 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:20 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,73 - 27,75 гривні;

Євро – 32,85 - 32,87 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,59 – 27,81 гривні. Євро купують по 32,41 гривні, продають по 32,88 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,65 - 27,72 гривні, євро - 32,61 - 32,70 гривні.

Нагадаємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 7 вересня на рівні 27,73 гривні.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 32,85 грн (на 4 вересня - 32,73 гривні).

Економічна правда