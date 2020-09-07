Wizz Air запровадила збір за надання місць поруч
Wizz Air ввела збір за гарантоване надання місць поруч в салоні літака дорослим мандрівникам, що летять разом.
Про це повідомляє avianews.com.
Новою послугою "Місця поруч" можуть скористатися тільки два дорослих пасажира, якщо вони купують квитки в рамках одного бронювання за тарифом Basic без включеного вибору місць.
Послуга коштує 12 євро за переліт в одну сторону і 24 євро за переліт в обидві сторони. Якщо бронювання оформляється відразу туди-назад, збір необхідно сплатити в обидві сторони.
У Wizz Air підкреслюють, що оплата збору не дозволяє вибирати місця, але гарантує посадку поруч в салоні. При цьому пасажири точно не можуть розраховувати на розміщення в аварійних рядах і перших рядах поруч зі входом в літак.
Номери місць мандрівники зможуть дізнатися тільки після проходження онлайн-реєстрації, яка відкривається за 48 години до часу вильоту.
У звичайному випадку система реєстрації може розсадити пасажирів, які не вибрали місця, навіть з одного бронювання в різних частинах салону.
Така політика дозволяє авіакомпаніям заробляти додаткові гроші на зборі за вибір місць або на продажу дорожчих тарифів з включеним вибором місць.
Wizz Air почав надавати конкретні місця в посадкових талонах всім пасажирам в 2015 році. До цього лоу-кост застосовував вільну розсадку, коли пасажир при вході в салон міг зайняти будь-яке вільне крісло крім місць в перших і аварійних рядах.
Однак така політика дозволяла обмежено заробляти на виборі місць шляхом продажу тільки пріоритетної посадки.
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