Координаційна рада з протидії поширенню COVID-19 при Зеленському припинила фіксувати власні рішення

Координаційна рада з протидії поширенню COVID-19, яка була створена президентом Володимиром Зеленським на початку березня, ще збирається, але вже припинила вести протоколи засідань.

Про це йдеться в листі Офісу президента, який оприлюднила експертна організація StateWatch.

"Засідання Координаційної ради відбуваються залежно від потреб ради. Протоколи засідань Координаційної ради з протидії поширенню COVID-19 не ведуться", - йдеться в документі.

Наразі невідомо, коли відбувалися засідання ради протягом останніх місяців, хто в них брав участь, та які приймав рішення.

"Відсутність протоколів з конкретними прізвищами та рішеннями фактично унеможливлює демократичний контроль над результатами діяльності такої ради при президентові України", - пояснює відсутність документів голова StateWatch Гліб Канєвський.

На додаткові запити експертної організації в ОПУ змогли надати лише один протокол селекторної наради, яка відбулася 25 березня 2020 року під головуванням президента Володимира Зеленського, за участю прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, голів обласних державних адміністрацій, голів обласних рад та міських голів міст-обласних центрів.

Тоді на засіданні органам виконавчої влади було доручено виконання низки рішень, зокрема щодо:

сприяння спрощенню процедури виділення коштів з резервного фонду в умовах надзвичайних ситуацій; видатків на доплату медикам, які задіяні до боротьби з коронавірусом; забезпечення працівників окремих органів влади засобами індивідуального захисту; тимчасової заборони перетинання державного кордону для деяких категорій осіб; забезпечення одиноких осіб похилого віку продуктовими наборами; забезпечення харчуванням особового складу Збройних Сил; підтримки суб’єктів мікро- та малого підприємництва на період карантину; формування реєстру потреби регіонів у медичному обладнанні, тощо.

До Коордради крім Зеленського входять голова МВС Арсен Аваков, секретар РНБО Олексій Данілов, керівник Офісу президента Андрій Єрмак та інші високопосадовці. Секретарем ради визначено заступника керівника Офісу президента Кирила Tимошенка.

Економічна правда