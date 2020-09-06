На Манхеттені закривається готель Hilton Times Square

джерело: WSJ

Готель Hilton Times Square на Манхеттені закривається на невизначений період через пандемію коронавірусу.

Про це пише The Wall Street Journal.

Видання повідомляє, що в контролюючої компанії Sunstone Hotel Investors Inc., зазначили, що готель буде закритий "на постійній основі" і в жовтні будуть звільнені 200 співробітників.

Sunstone надала владі документи, щоб повідомити, що ситуація зі скороченнями може тривати довше шести місяців.

За його словами, в документах "немає наміру показати, що мова йде про перманентний закриття".

"Точна дата відкриття не встановлена ​​і не затверджена і буде залежати від переговорів з нашим кредитором, а також від ринкових умов", - повідомив представник компанії.

WSJ нагадує, що готель на 478 номерів, було закрито для гостей у березні. Тоді ж персонал почали відправляти в неоплачувані відпустки.

У виданні резюмують: її закриття є черговою ознакою того, наскільки негативними виявилися наслідки пандемії коронавірусу і пов'язаної з нею рецесії в економіці для туристичної індустрії Нью-Йорка.

Нагадуємо:

Починаючи з березня через пандемію коронавірусу, рівень заповнюваності готелів в Нью-Йорку впав до 19,6% на початку квітня, згідно з даними компанії STR, проте після цього трохи відновився.