На Манхеттені закривається готель Hilton Times Square
Готель Hilton Times Square на Манхеттені закривається на невизначений період через пандемію коронавірусу.
Про це пише The Wall Street Journal.
Видання повідомляє, що в контролюючої компанії Sunstone Hotel Investors Inc., зазначили, що готель буде закритий "на постійній основі" і в жовтні будуть звільнені 200 співробітників.
Sunstone надала владі документи, щоб повідомити, що ситуація зі скороченнями може тривати довше шести місяців.
За його словами, в документах "немає наміру показати, що мова йде про перманентний закриття".
"Точна дата відкриття не встановлена і не затверджена і буде залежати від переговорів з нашим кредитором, а також від ринкових умов", - повідомив представник компанії.
WSJ нагадує, що готель на 478 номерів, було закрито для гостей у березні. Тоді ж персонал почали відправляти в неоплачувані відпустки.
У виданні резюмують: її закриття є черговою ознакою того, наскільки негативними виявилися наслідки пандемії коронавірусу і пов'язаної з нею рецесії в економіці для туристичної індустрії Нью-Йорка.
Нагадуємо:
Починаючи з березня через пандемію коронавірусу, рівень заповнюваності готелів в Нью-Йорку впав до 19,6% на початку квітня, згідно з даними компанії STR, проте після цього трохи відновився.
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