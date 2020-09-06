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Гендиректор Smith & Wesson: є "багато в чому безпрецедентне" зростання попиту на вогнепальну зброю

Неділя, 6 вересня 2020, 17:03
 

Гендиректор Smith & Wesson Марк Сміт заявив про "багато в чому безпрецедентне" зростання попиту на вогнепальну зброю в США.

Про це пише Financial Times.

Компанія у період до 31 липня збільшила виручку від продажу вогнепальної зброї майже в 2,5 рази в річному вимірі. Показник склав 229 млн дол проти 95 млн роком раніше.

За звітний період компанія вийшла в чистий прибуток на рівні 48,4 млн дол в порівнянні зі збитками в 2,1 млн дол роком раніше.

Акції компанії з початку року подорожчали на 164%.

Сам Сміт заявляє, що "більша частина" попиту припадає на людей, які "просто бояться за свою особисту захист і безпеку" в зв'язку з пандемією і заворушеннями в країні.

Видання відзначає, що продажі зброї в США історично ростуть в рік президентських виборів, оскільки покупці прагнуть застрахуватися від можливого посилення контролю за обігом зброї.

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попит США зброя

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