Lego планує відкрити 120 нових магазинів в цьому році
Неділя, 6 вересня 2020, 15:04
Компанія Lego планує відкрити 120 нових магазинів в цьому році.
Про це повідомляє Retail Gazette.
Компанія повідомила про зростання продажів в першій половині року. На карантині набори користувалися великою популярністю, зокрема, серед дорослих покупців.
"Близько 80 нових торгових точок будуть перебувати в Китаї. На даний час у компанії 612 магазинів по всьому світу", - зазначив виконавчий директор Lego Нільс Крістіансен.
За його словами, перехід до онлайн-покупок до пандемії допоміг компанії під час ізоляції.
Зокрема, за півроку Lego вдалося зберегти продажі і збільшити дохід на 7% - близько 2,5 млрд.
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