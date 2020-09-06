Компанія Lego планує відкрити 120 нових магазинів в цьому році.

Про це повідомляє Retail Gazette.

Компанія повідомила про зростання продажів в першій половині року. На карантині набори користувалися великою популярністю, зокрема, серед дорослих покупців.

"Близько 80 нових торгових точок будуть перебувати в Китаї. На даний час у компанії 612 магазинів по всьому світу", - зазначив виконавчий директор Lego Нільс Крістіансен.

За його словами, перехід до онлайн-покупок до пандемії допоміг компанії під час ізоляції.

Зокрема, за півроку Lego вдалося зберегти продажі і збільшити дохід на 7% - близько 2,5 млрд.