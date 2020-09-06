Зеленський про Харків: Наше завдання – зробити регіон українською Кремнієвою долиною
Неділя, 6 вересня 2020, 12:19
Президент Володимир Зеленський заявив, що бачить Харків українською Кремнієвою долиною.
Про це йдеться у його Telegram каналі.
"Харків часто називають студентською та науковою столицею. Наше завдання – зробити регіон ще й столицею оборонпрому, машинобудування та ІТ, своєрідною українською Кремнієвою долиною", - зазначив президент.
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