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Укр / Рус

Зеленський про Харків: Наше завдання – зробити регіон українською Кремнієвою долиною

Неділя, 6 вересня 2020, 12:19
 

Президент Володимир Зеленський заявив, що бачить Харків українською Кремнієвою долиною.

Про це йдеться у його Telegram каналі.

"Харків часто називають студентською та науковою столицею. Наше завдання – зробити регіон ще й столицею оборонпрому, машинобудування та ІТ, своєрідною українською Кремнієвою долиною", - зазначив президент.

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Економічна правда
Укр / Рус
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