"Укрзалізниця" планує розробити інтерактивну карту руху потягів

АТ "Укрзалізниця" планує автоматизувати процеси руху поїздів за рахунок запуску інтерактивної карти руху.

Про це повідомив глава УЗ Володимир Жмак на своєму Telegram-каналі.

За його словами за свій перший тиждень після призначення головою компанії, він провів нараду щодо шляхів оптимізації руху.

"Зараз ми вже можемо говорити про наявність рішень з питань пропускної здатності окремих ключових ділянок і тягового потенціалу, необхідного для забезпечення перевезень, щодо збільшення плеча обслуговування одним локомотивом, з електрифікації певних ділянок з метою вивільнення тепловозів і поліпшення експлуатаційної роботи", - зазначив Жмак.

За його словами, в результаті втілення цих рішень "Укрзалізниця" зможе вивільнити локомотиви з одних ділянок і передати їх для використання на інших - де є нестача тяги.

Що, в свою чергу, дозволить перевозити більше вантажів і доставляти їх швидше, і зробить УЗ більш привабливою і зручною для бізнесу.

"Наступний крок - запуск інтерактивної карти руху, що дозволить автоматизувати процеси руху і відстежувати їх в реальному часі 24/7. Пакет рішень вже готовий для обговорення на засіданні правління компанії", - наголосив Жмак.

Нагадаємо:

26 серпня Кабмін призначив Володимира Жмака головою правління "Укрзалізниці".