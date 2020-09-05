Вперше за 12 років Україна поставить пшеницю в Саудівську Аравію

Українська компанія відправила вантажне судно з 60 тисячами тонн пшениці з морпорту "Чорноморськ" до Саудівської Аравії, це перша поставка за 12 років.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Континентал Фармерз груп" разом зі своїм акціонером – Saudi Agricultural Investment and Livestock Company – виграла тендер, оголошений саудівським державним закупівельником Saudi Arabia Grain Organization , на поставку 60 тис.тонн пшениці.

"Я впевнений, що це безумовно хороший показник і явний сигнал про серйозні інвестиційні наміри Саудівської Аравії щодо України", – повідомив гендиректор "Континентал Фармерз груп" Георга фон Нолкена.

У свою чергу посол Королівства Саудівська Аравія в Україні Мухаммад Сулейман аль-Мусгер зазначив, що Саудівська Аравія планує розвивати співпрацю в агропромисловій та оборонних сферах.