Наша мета, щоб кожен український підприємець міг отримати кредит менш ніж під 7% — Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Кабміні працюють над тим, щоб в Україні можна було взяти кредит в гривні під 7% річних.

Про це передає Урядовий портал.

Прем'єр зазначив, що наразі в Україні можна взяти іпотеку під 10%.

"Наша мета — це кредитування в гривні в середньому під 7%", - підкреслив він.

За його словами, основними напрямками фінансової стратегії уряду є: залучення внутрішніх ресурсів, розвиток власного ринку та продовження співпраці з міжнародними партнерами.