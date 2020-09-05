Наша мета, щоб кожен український підприємець міг отримати кредит менш ніж під 7% — Шмигаль
Субота, 5 вересня 2020, 15:59
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Кабміні працюють над тим, щоб в Україні можна було взяти кредит в гривні під 7% річних.
Про це передає Урядовий портал.
Прем'єр зазначив, що наразі в Україні можна взяти іпотеку під 10%.
"Наша мета — це кредитування в гривні в середньому під 7%", - підкреслив він.
За його словами, основними напрямками фінансової стратегії уряду є: залучення внутрішніх ресурсів, розвиток власного ринку та продовження співпраці з міжнародними партнерами.
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