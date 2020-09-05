Шмигаль про фондовий ринок: Це пріоритет, ми будемо цим займатися

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що має бути створений фондовий ринок для бізнесу та фізичних осіб, а також, що це пріоритет у роботі уряду.

Про це він заявив на "Форумі МСП. Перезавантаження", передає "Інтерфакс-Україна"

"Ми повинні створити Фондовий ринок для бізнесу та фізичних осіб в Україні, тому що це ресурс, який ми шукаємо ззовні, а в Україні лежать мільярди доларів. Тому це пріоритет, ми цим будемо займатися", – сказав Шмигаль.

Прем'єр-міністр також торкнувся питання пенсій. "Реально розуміючи демографічний прогноз розвитку України, я розумію, що для більшості тих, хто сидить у цьому залі сучасна пенсійна система не зможе забезпечити пенсію, навіть тисячу гривень. Ми зобов'язані перейти на накопичувальну", – сказав він.