У серпні "Укрзалізниця" перевезла майже 288 тисяч порожніх вагонів

У серпні "Укрзалізниця" перевезла 287 589 порожніх вагонів.

Про це пише Rail insider з посиланням на "Головний інформаційно-обчислювальний центр" на порталі відкритих даних.

Повідомляється, що у липні кількість перевезених УЗ порожніх вагонів становила 207 тис.

У серпні ж 2019 року кількість перевезених порожніх вагонів залізницею становила 345,6 тис.

Нагадаємо:

На початку серпня Мінінфраструктури оприлюднено проєкт наказу, згідно з ним, міністерство пропонує зробити уніфікацію тарифів на перевезення порожніх вагонів незалежно від виду перевезення, вантажу, який перевозився у вагоні до вивантаження.