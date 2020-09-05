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У серпні "Укрзалізниця" перевезла майже 288 тисяч порожніх вагонів

Субота, 5 вересня 2020, 12:39
 

У серпні "Укрзалізниця" перевезла 287 589 порожніх вагонів. 

Про це пише Rail insider з посиланням на "Головний інформаційно-обчислювальний центр" на порталі відкритих даних.

Повідомляється, що у липні кількість перевезених УЗ порожніх вагонів становила 207 тис. 

У серпні ж 2019 року кількість перевезених порожніх вагонів залізницею становила 345,6 тис. 

Нагадаємо: 

На початку серпня Мінінфраструктури оприлюднено проєкт наказу, згідно з ним, міністерство пропонує зробити уніфікацію тарифів на перевезення порожніх вагонів незалежно від виду перевезення, вантажу, який перевозився у вагоні до вивантаження.

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