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Плановий дефіцит проєкту держбюджету-2021 становить 6% ВВП - Шмигаль

П'ятниця, 4 вересня 2020, 19:24
 

Проєкт державного бюджету на 2021 рік передбачає дефіцит у 6% ВВП.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль передає Інтерфакс-Україна.

"Плановий поки що показник дефіциту бюджету наступного року ставимо у районі 6% ВВП", - сказав Шмигаль на "Форумі МСП. Перезавантаження" у Києві в п'ятницю.

За його словами, проект бюджету на наступний рік побудовано на прогнозі зростання на 4,7% ВВП.

Нагадуємо:

Рівень бюджетного дефіциту в Україні наразі становить близько 300 мільярдів гривень, але цифра помірна та абсолютно посильна для бюджету, касового розриву немає, заявив прем’єр Шмигаль.

Водночас Шмигаль запевнив, що "ніякої "діри" в бюджеті немає, є плановий дефіцит бюджету в розмірі 7,5% ВВП". 

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Шмигаль бюджет дефіцит ВВП

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