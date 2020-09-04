Плановий дефіцит проєкту держбюджету-2021 становить 6% ВВП - Шмигаль

Проєкт державного бюджету на 2021 рік передбачає дефіцит у 6% ВВП.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль передає Інтерфакс-Україна.

"Плановий поки що показник дефіциту бюджету наступного року ставимо у районі 6% ВВП", - сказав Шмигаль на "Форумі МСП. Перезавантаження" у Києві в п'ятницю.

За його словами, проект бюджету на наступний рік побудовано на прогнозі зростання на 4,7% ВВП.

Нагадуємо:

Рівень бюджетного дефіциту в Україні наразі становить близько 300 мільярдів гривень, але цифра помірна та абсолютно посильна для бюджету, касового розриву немає, заявив прем’єр Шмигаль.

Водночас Шмигаль запевнив, що "ніякої "діри" в бюджеті немає, є плановий дефіцит бюджету в розмірі 7,5% ВВП".