Нацбанк визначився із офіційним курсом гривні на понеділок
П'ятниця, 4 вересня 2020, 18:45
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 7 вересня на рівні 27,73 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 32,85 грн (на 4 вересня - 32,73 гривні).
Нагадуємо:
4 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,73 - 27,76 гривні.
4 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,68 - 27,70 гривні.
Економічна правда
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