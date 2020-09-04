Нацбанк визначився із офіційним курсом гривні на понеділок

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 7 вересня на рівні 27,73 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 32,85 грн (на 4 вересня - 32,73 гривні).

Нагадуємо:

4 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,73 - 27,76 гривні.

4 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,68 - 27,70 гривні.

Економічна правда