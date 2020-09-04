Міненерго: Україна входить до опалювального сезону із високими запасами палива

Україна входить до опалювального сезону із стабільно високими запасами палива, станом на 4 вересня запаси вугілля на складах становлять 3 млн тонн.

Про це повідомляє прес-служба Міненерго.

Зазначається, що показник у 3 млн тонн запасів вугілля - на 2,15 млн тонн більше проти відповідного періоду минулого року (359 %).

Станом на 4 вересня запаси мазуту - 46,6 тис тонн, що на 14,2 тис тонн більше, ніж минулого року (144 %).

Запаси газу у підземних сховищах - 25, 6 млрд куб. метрів, що становить 139 % проти відповідного періоду минулого року.

"З початку місяця в Україні вироблено електроенергії 1,16 млрд кВт год, що на 11,5% більше від плану та на 4,4% більше, ніж минулого року. На атомних станціях у роботі 10 із 15 атомних енергоблоків, 5 блоків перебувають у плановому ремонті.

Країна має достатні запаси енергоресурсів для проходження осінньо-зимового періоду", - додали в Міненерго.

Економічна правда