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Для столичного метрополітену за кошти ЄБРР закуплять 50 нових вагонів

П'ятниця, 4 вересня 2020, 17:22
 

Київрада надала гарантії Європейському банку реконструкції та розвитку для укладення угоди на 50 млн євро для купівлі 50 нових вагонів метро.

Про це у Facebook повідомив директор КП "Київський метрополітен" Віктор Брагінський.

"Ми оновлюємо склад абсолютно новими та комфортними вагонами: ніякого "зроблено в СРСР". Сучасний рухомий склад набагато кращий: він здатний розвивати більшу швидкість за менших витрат електрики", - написав Брагінський.

Він додав, що купівля та обладнання вагонів - це робочі міссця та гарний сигнал для інших партнерів.

"Підземка розвивається: за останні роки ми замінили або модернізували 185 вагонів. Це 22,5% всього парку, або 34% тих, які щоденно виходять в годину пік. Далі - більше", - зазначив директор КП "Київський метрополітен".

Економічна правда

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метрополітен Київ ЄБРР

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