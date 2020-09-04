Для столичного метрополітену за кошти ЄБРР закуплять 50 нових вагонів
Київрада надала гарантії Європейському банку реконструкції та розвитку для укладення угоди на 50 млн євро для купівлі 50 нових вагонів метро.
Про це у Facebook повідомив директор КП "Київський метрополітен" Віктор Брагінський.
"Ми оновлюємо склад абсолютно новими та комфортними вагонами: ніякого "зроблено в СРСР". Сучасний рухомий склад набагато кращий: він здатний розвивати більшу швидкість за менших витрат електрики", - написав Брагінський.
Він додав, що купівля та обладнання вагонів - це робочі міссця та гарний сигнал для інших партнерів.
"Підземка розвивається: за останні роки ми замінили або модернізували 185 вагонів. Це 22,5% всього парку, або 34% тих, які щоденно виходять в годину пік. Далі - більше", - зазначив директор КП "Київський метрополітен".
Економічна правда
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