Топ-5 портів України за 8 місяців обробили 97 мільйонів тонн вантажів

За підсумками 8 місяців 2020 року 5 найбільших морських портів обробили 96,8 млн тонн вантажів - це 91,5% від загальних показників обробки в морських портах України.

Про це повідомляє у Facebook Адміністрація морпортів України.

"Флагманом перевалки вантажів у січні - серпні 2020 року став морський порт "Південний" з обсягом 42,04 млн т обробленого вантажу (+25,5%).

На другому місці - морський порт Миколаїв з перевалкою у 19,2 млн т (-9,9%), а на третьому та четвертому місцях - морські порти Одеса та Чорноморськ в обсязі 15,6 млн т (-7,2%) та 15,4 млн т (-0,7%) відповідно", - йдеться у повідомленні.

Замикає топ-5 морський порт Маріуполь, який збільшив перевалку до 4,6 млн т (+21,1%).

Динамічно збільшує перевалку вантажів морський порт Ольвія до 2,6 млн т - це більше на 0,9 млн т або 51,5% до аналогічного періоду минулого року. Морський порт Бердянськ збільшив перевалку до 1,5 млн т із приростом 0,4 млн т або 32,9%.

Економічна правда