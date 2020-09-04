Ціни на нафту показали найбільше тижневе падіння з червня

Нафтові ф'ючерси впали приблизно на 1% продемонструвавши найбільше тижневе падіння з червня.

Про це повідомляє enkorr.

Тиск на ринок чинили млявий попит і великі поставки, які компенсували підтримку з боку долара, що слабшає.

Вартість бареля листопадової нафти Brent 4 вересня до 7:47 по Києву склала $ 43,65 (-0,95%). Барель жовтневої нафти WTI торгувався по $ 40,97 (-0,97%).

Попередні торги по еталоном завершилися на рівні $ 44,43 і $ 41,51 відповідно.

У вересні обсяг нафти, що надходить в Китай, знизиться після безперервного 5-місячного зростання, оскільки місцеві переробники поступово перетравлюють роздуті запаси сировини, свідчать дані Refinitiv Eikon.

Через значний надлишок дизельного палива американські НПЗ навряд чи скоро збільшать виробництво.

"Невелика маржа, ймовірно, обмежить подальше зростання цін на нафту", - сказав аналітик RBC Capital Майк Тран.

Скорочення виробництва призвело до того, що запаси бензину в США в останні два місяці падали "маніакальними" темпами.

У той же час дані показують стабілізацію трафіку в США в останні 6-8 тижнів, додав експерт.

Запаси середніх дистилятів в азіатському нафтовому центрі Сінгапуру також перевищили 9-річний максимум.

Аналітики FGE вважають, що зростання числа нових випадків зараження коронавірусів в усьому світі і відновлення карантину на деякий час зруйнують надії на скорочення запасів нафти.

У FGE також вважають, що на нафтопереробні підприємства як і раніше чиниться тиск з тим, щоб вони зберігали виробництво на низькому рівні.