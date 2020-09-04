Субсидії: Мінсоцполітики радить повідомляти про зміну постачальників газу

Мінсоцполітики радить отримувачам субсидій та пільговикам інформувати про вибір нового поставника палива у зв'язку із відкриттям ринку природного газу для побутових споживачів.

Про це повідомляє прес-служба Мінсоцполітики.

"З 1 серпня 2020 року в Україні відкрито ринок природного газу для побутових споживачів, що надає можливість громадянам самостійно обирати постачальника газу.

З метою своєчасного та в повному обсязі надання передбачених законодавством соціальних гарантій, звертаємося з проханням до пільговиків та отримувачів житлових субсидій в найкоротші терміни повідомляти органи соціального захисту населення про зміну виконавців житлово-комунальних послуг, зокрема постачальника природного газу для побутових потреб", - пояснили у відомстві.

Зазначається, що для розрахунку розміру житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, щомісяця органи соцзахисту отримують від виконавців послуг відомості про забезпеченість громадян послугами та про розмір цін і тарифів на послуги і платежів за такі послуги, у тому числі постачання та розподіл природного газу.

"Своєчасне надання громадянами інформації органам соціального захисту населення про зміну виконавців житлово-комунальних послуг забезпечить актуальний та правильний розрахунок розміру житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг", - додали у Мінсоцполітики.

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Економічна правда