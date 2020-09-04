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Великі авіакомпанії почали забороняти польоти в масках із клапанами

П'ятниця, 4 вересня 2020, 15:48
 

Кілька великих авіакомпаній попередили пасажирів про те, що будуть відмовляти у допуску на борт літака у випадку подорожі у масці чи респіраторі з клапаном.

Про це повідомляє avianews.com.

Серед таких авіаперевізників, зокрема, Air Canada і Lufthansa Group, в яку входять Lufthansa, Austrian Airlines і Swiss.

Вони пояснюють своє рішення тим, що маски і респіратори роблять більш комфортним носіння і захищають пасажира шляхом фільтрації повітря, яке він вдихає, але випускають повітря назовні без очищення, що не забезпечує належного захисту для інших мандрівників. 

Зазначається, що деякі авіакомпанії дозволяють з медичних причин не надягати маску, проте для цього необхідно надати підтвердження від лікаря і в деяких випадках пройти тест на коронавірус перед вильотом.

Нагадаємо:

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Економічна правда
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