Рада прийняла за основу законопроєкт про вдосконалення держпідтримки аграріїв

Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект №3295 про функціонування Державного аграрного реєстру і вдосконалення держпідтримки агровиробників.

Цей законопроект підтримав 271 народний депутат на засіданні в п'ятницю передає Інтерфакс-Україна.

Як повідомив в ході презентації голова комітету ВР з питань аграрної та земельної політики Микола Сольський законопроект полегшує для аграріїв процедуру оформлення дотацій.



"Процедура отримання дотацій у чинному законодавстві вимагає від суб'єкта сільськогосподарської діяльності, який хоче її отримати, багато дій, пов'язаних з отриманням довідок тощо.

З лютого цього року в частині областей України здійснюється пілотний проект, де це робиться автоматично через аграрний реєстр, якому, відповідно до цього закону, буде надано статус офіційного. Таким чином буде спрощено отримання інформації для всіх фермерів, які подаються на дотації", - повідомив Сольський.



За його словами, система об'єднує дані Державного земельного кадастру, Державного реєстру юридичних і фізичних осіб-підприємців, Реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру тварин. У цьому законопроекті також розширена сфера агродіяльності, згідно з якою може бути надано дотації.