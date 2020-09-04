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Бізнес скаржиться на частіші затримки із митним оформленням вантажів

П'ятниця, 4 вересня 2020, 14:47
 

У період із 1 по 3 вересня 2020 року від бізнесу почали надходити скарги на затримки митного оформлення вантажів, пов’язаних із контролем митної вартості товарів.

Про це повідомляє прес-служба Європейської Бізнес Асоціації.

"У період з 1 по 3 вересня 2020 року від бізнесу почали надходити скарги на затримки митного оформлення вантажів, пов’язаних із контролем митної вартості товарів.

Виходячи з аналізу інформації від компаній-членів Асоціації, лише впродовж цього періоду на митних постах Галицької та Київської митниць у затримці митного оформлення перебувають більше 150 вантажних автомобілів із товарами та сировиною, необхідними для виконання виробничих цілей бізнесу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що такі затримки пов'язані із контролем митної вартості товарів та перевіркою відомостей щодо митної вартості заявлених товарів на рівні профільного департаменту центрального апарату Державної митної служби України.

"Зокрема, у процесі контролю митної вартості після подання декларантом повного пакету документів, що підтверджують митну вартість - посадові особи регіональних митниць безпідставно вимагають надання додаткових документів щодо роялті, трансфертного ціноутворення, тощо для перевірки митної вартості.

У подальшому, такий пакет документів скеровується до профільного підрозділу Державної митної служби для подальшої перевірки. Однак, жодних рішень щодо визнання митної вартості чи її коригування не приймається впродовж більше як 2 діб у зв’язку із відсутністю у посадових осіб регіональної митниці інформації щодо результатів перевірок документів посадовцями центрального апарату", - підкреслили в ЄБА.

Підкреслюється, що за таких обставин, станом на 4 вересня вантажі й досі перебувають у зоні митного контролю відповідних митних постів, що  створює перешкоди для подальшої виробничої діяльності підприємств.

"Крім того, такі обставини суперечать принципам та строкам митного оформлення, визначеним статтею 255 Митного кодексу України", - наголосили в Асоціації.

Європейська Бізнес Асоціація звернулась до т.в.о. голови Держмитслужби Андрія Павловського із закликом врегулювати цю ситуацію, аби прозорі компанії мали можливість і надалі працювати.

Економічна правда

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