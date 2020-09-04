Нацбанк розробив мобільний додаток для опитувань бізнесу

Національний банк розробив мобільний застосунок для онлайн опитувань підприємств на платформах iOS та Android - він уже доступний для завантаження на майданчиках Google Play та Apple Store.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

"Основний функціонал мобільного застосунку – це зручне онлайн анкетування підприємств. Він використовуватиметься для отримання інформації від респондентів і обрахунку індексу очікувань ділової активності (ІОДА), який Національний публікує на щомісячній основі", - йдеться у повідомленні.

Мобільний застосунок має також низку додаткових функцій, зокрема:

розділ з основними макроекономічними та фінансовими показниками, який оновлюється в автоматичному режимі з офіційної сторінки Національного банку через АРІ;

розділ з аналітичною інформацією щодо ІОДА у вигляді таблиць та графіків;

розділ з історією відповідей респондента за попередні півроку;

можливість зворотного зв’язку.

Зазначається, що додаток використовуватиметься як додатковий інструмент опитування підприємств на додачу до традиційного анкетування через офіційний сайт НБУ.

Водночас він забезпечить оптимізацію збору інформації, залучення більшої кількості респондентів та спрощення їх доступу до важливої інформації щодо курсу валют, ключової ставки, анонсів важливих подій тощо.

У подальшому планують розширювати функціонал застосунку, а також використовувати цю сучасну технологію для інших видів опитувань.

Економічна правда