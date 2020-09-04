"Укрзалізниця" разом з антикорупціонерами запустила візуалізацію даних щодо закупівель

"Укрзалізниця" у співпраці з Transparency International Ukraine запускає проєкт з візуалізації даних щодо закупівель в інтерактивному режимі.

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

Переглянути аналітичні дані можна на сайті компанії.

На стартовій сторінці демонструються всі закупівлі Укрзалізниці, за якими відбувалися ті чи інші процедурні дії в поточному році.

Більшість показників є інтерактивними й дають можливість переходити до конкретних підрозділів та деталей закупівельного процесу.

Наприклад, для перегляду економії та інших зведених даних лише по завершених процедурах достатньо просто обрати збоку узагальнений статус "Завершені".

В компанії зазначають, що для забезпечення прозорості та неупередженості звітності всі візуалізовані дані будуть передаватись безпосередньо з публічного модуля аналітики BI Prozorro без будь-якого впливу "Укрзалізниці".