"Укрзалізниця" разом з антикорупціонерами запустила візуалізацію даних щодо закупівель
"Укрзалізниця" у співпраці з Transparency International Ukraine запускає проєкт з візуалізації даних щодо закупівель в інтерактивному режимі.
Про це повідомляє пресслужба УЗ.
Переглянути аналітичні дані можна на сайті компанії.
На стартовій сторінці демонструються всі закупівлі Укрзалізниці, за якими відбувалися ті чи інші процедурні дії в поточному році.
Більшість показників є інтерактивними й дають можливість переходити до конкретних підрозділів та деталей закупівельного процесу.
Наприклад, для перегляду економії та інших зведених даних лише по завершених процедурах достатньо просто обрати збоку узагальнений статус "Завершені".
В компанії зазначають, що для забезпечення прозорості та неупередженості звітності всі візуалізовані дані будуть передаватись безпосередньо з публічного модуля аналітики BI Prozorro без будь-якого впливу "Укрзалізниці".
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