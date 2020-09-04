Голова Ради НБУ пропонує відкрити Податковій банківську таємницю

Голова Ради НБУ Богдан Данилишин пропонує надати Податковій службі право доступу до банківських рахунків компаній.

Про це він написав у Facebook.

"На мою думку, нам необхідно комплексно переглянути підходи до визначення банківської таємниці та розширити можливості не лише правоохоронних, але і податкових органів в отриманні доступу до рахунків економічних суб'єктів.

Цей крок уможливить подальший рух у напрямі зниження рівня тінізації економіки та стимулюватиме звуження можливостей для суб'єктів економічної діяльності уникати оподаткування, тим самим забезпечуючи рівні умови конкуренції на ринку", - зазначив Данилишин.

За його словами, розкриття інформації щодо фінансових рахунків "є актуальним загальносвітовим трендом, який поступово, але незворотньо, перетворює інститут банківської таємниці в атрибут минулого".

Голова Ради НБУ вважає, що перегляд підходів до розкриття інформації щодо банківських та інших фінансових рахунків дозволить Україні приєднатися до понад 100 країн-підписантів угоди про автоматичний обмін фінансовою інформацією за єдиним стандартом ОЕСР.

Він також нагадав, що в січні НБУ змінив порядок розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю, на запит антикорупційних та правоохоронних органів.

Економічна правда