Голова Ради НБУ пропонує відкрити Податковій банківську таємницю
Голова Ради НБУ Богдан Данилишин пропонує надати Податковій службі право доступу до банківських рахунків компаній.
Про це він написав у Facebook.
"На мою думку, нам необхідно комплексно переглянути підходи до визначення банківської таємниці та розширити можливості не лише правоохоронних, але і податкових органів в отриманні доступу до рахунків економічних суб'єктів.
Цей крок уможливить подальший рух у напрямі зниження рівня тінізації економіки та стимулюватиме звуження можливостей для суб'єктів економічної діяльності уникати оподаткування, тим самим забезпечуючи рівні умови конкуренції на ринку", - зазначив Данилишин.
За його словами, розкриття інформації щодо фінансових рахунків "є актуальним загальносвітовим трендом, який поступово, але незворотньо, перетворює інститут банківської таємниці в атрибут минулого".
Голова Ради НБУ вважає, що перегляд підходів до розкриття інформації щодо банківських та інших фінансових рахунків дозволить Україні приєднатися до понад 100 країн-підписантів угоди про автоматичний обмін фінансовою інформацією за єдиним стандартом ОЕСР.
Він також нагадав, що в січні НБУ змінив порядок розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю, на запит антикорупційних та правоохоронних органів.
Економічна правда
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