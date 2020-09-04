Голова НБУ задекларував 478 тисяч зарплати за серпень
Голова НБУ Кирило Шевченко повідомив про суттєві зміни у своєму майновому стані, задекларувавши отримання зарплати у 477,791 тис грн за серпень.
Такі дані містяться в Єдиному держреєстрі декларацій.
Відповідно до держреєстру, заробітна плата першої заступниці голови НБУ Катерини Рожкової складає 316,398 тис грн.
Решта членів правління Нацбанку поки не опублікували свої декларації.
При цьому, заробітна плата ексголови НБУ Якова Смолія становила 417 тис. грн, згідно з даними його квітневої декларації.
Нагадаємо:
Конституційний суд 28 серпня визнав, що обмеження заробітних плат державних службовців і суддів в період карантину є незаконним.
Економічна правда
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