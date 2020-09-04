Україна піднялася на дві позиції у світовому рейтингу інновацій
Україна стала 45-ю серед 131 країни у рейтингу "Глобальний інноваційний індекс 2020", покращивши показник 2019 року на дві позиції.
Про це йдеться у звіті дослідження Global Innovation Index 2020.
"Україна демонструє загальне зростання в рейтингу інноваційного індексу та в субіндексах. Ми здобули + 20 позицій в освіті та +10 в R&D. Україна також зберегла 2 місце серед країн із доходом нижче середнього", - прокоментував рейтинг міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко.
Поруч з Україною у глобальному рейтингу В'єтнам (42 місце), Греція (43), Таїланд (44), Румунія - 46, РФ - 47, Індія - 48.
При цьому, Україна посіла другу сходинку серед країн із рівнем доходу нижче середнього, перший - В'єтнам, третя - Індія.
В глобальному рейтингу поруч з нами такі країни 42. В’єтнам, 43. Греція, 44. Таїланд, 46. Румунія, 47. РФ, 48. Індія.
Очолила загальний рейтинг Швейцарія, також до топ-10 увійшли: Швеція, США, Велика Британія, Нідерланди, Данія, Фінляндія, Сінгапур, Німеччина та Республіка Корея.
Останнім, 131-м за інноваціями кваліфіковано Ємен.
Економічна правда
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