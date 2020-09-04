Україна піднялася на дві позиції у світовому рейтингу інновацій

Україна стала 45-ю серед 131 країни у рейтингу "Глобальний інноваційний індекс 2020", покращивши показник 2019 року на дві позиції.

Про це йдеться у звіті дослідження Global Innovation Index 2020.

"Україна демонструє загальне зростання в рейтингу інноваційного індексу та в субіндексах. Ми здобули + 20 позицій в освіті та +10 в R&D. Україна також зберегла 2 місце серед країн із доходом нижче середнього", - прокоментував рейтинг міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко.

Поруч з Україною у глобальному рейтингу В'єтнам (42 місце), Греція (43), Таїланд (44), Румунія - 46, РФ - 47, Індія - 48.

При цьому, Україна посіла другу сходинку серед країн із рівнем доходу нижче середнього, перший - В'єтнам, третя - Індія.



В глобальному рейтингу поруч з нами такі країни 42. В’єтнам, 43. Греція, 44. Таїланд, 46. Румунія, 47. РФ, 48. Індія.



Очолила загальний рейтинг Швейцарія, також до топ-10 увійшли: Швеція, США, Велика Британія, Нідерланди, Данія, Фінляндія, Сінгапур, Німеччина та Республіка Корея.