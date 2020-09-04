Курс валют на 4 вересня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

4 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,68 - 27,70 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:45 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,74 - 27,76 гривні;

Євро – 32,84 - 32,86 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,56 – 27,79 гривні. Євро купують по 32,39 гривні, продають по 32,86 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,63 - 27,63 гривні, євро - 32,57 - 32,68 гривні.

Нагадаємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 5 копійок, встановивши його на 4 вересня на рівні 27,69 гривні.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 32,73 євро (на 3 вересня - 32,80 гривні).

Економічна правда