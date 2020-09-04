Ринок акцій США різко впав після тривалого "ралі"

Ключові американські індекси завершили торги 3 вересня різким падінням. Цьому передувало зростання з березня на 55% індексу S&P500 і на 70% - Nasdaq.

Про це свідчать дані торгів.

Індекс S&P 500 знизився на 3,51%, до 3455 пункту. Індекс Dow Jones Industrial Average впав на 2,78%, до 28 292 пункту. Індекс NASDAQ впав на 4,96%, до 11 458 пункту.

Під час торговельної сесії істотно втратили в ціні акції американських IT-гігантів, які останнім часом показували впевнене зростання. Так, цінні папери компанії Apple впали на 8,01%, Google - на 5%, Tesla - понад 9%, Microsoft - на 6,19%, Facebook - на 3,76%, Amazon - на 5,4% .

Різке падіння ринків аналітики пояснюють лише корекційною динамікою, яка йде після рекордного зростання індексів і перед триденними вихідними в США.

На думку опитаних виданням The Wall Street Journal інвесторів, "це ралі не могло тривати безперервно". Волатильність фондових бірж підтримала попит на золото, яке традиційно виступає надійним активом.

Індекс волатильності VIX, відомий як "індикатор страху", підскочив на 17% за день і вперше майже за два місяці перевищив позначку 30, в той час як капітал попрямував в захисні активи, а прибутковості 10-річних американських держоблігацій падали до 0,6% річних.

Економічна правда