МХП представив операційні результати своєї діяльності

Материнська компанія провідної міжнародної агропромислової групи МХП, головний офіс якої знаходиться в Україні, що спеціалізується на виробництві курятини та вирощувані зернових, представила результати своєї діяльності за 6 місяців та ІІ квартал, що закінчився 30 червня 2020 року.

Ключові операційні показники

Незважаючи на виклики, спричинені глобальною пандемією COVID-19 та впливом від спалаху пташиного грипу H5N1 в Україні в І кварталі, Компанія забезпечила доволі гарні результати у другому кварталі та першому півріччі 2020 року.

Спалах пташиного грипу H5N1 в Україні (Вінницька область) був оголошений у I кварталі 2020 р. та спричинив тимчасове припинення експорту з України до ЄС, Саудівської Аравії та інші ринки Близького Сходу, а також більшості країн СНД.

Експорт в ЄС відновився на початку березня 2020 року, а ринки Саудівської Аравії / Близького Сходу знову відкрилися в лютому і березні 2020 року, в той час як в більшості країн СНД ринки відкрилися в травні 2020 року.

З метою пом'якшення несприятливого впливу на діяльність та рентабельність МХП, було зменшено використання потужностей комплексів птахівництва приблизно на 10% (з лютого до кінця березня 2020 р.). З початку квітня всі виробничі потужності птахівництва Компанії знову працюють на повну потужність.

У другому кварталі наслідки пандемії та карантинних заходів протидії COVID-19 у всьому світі призвели до значних порушень на ринку, зокрема майже повного припинення діяльності сфери HORECA (готелів, ресторанів та громадського харчування) та різкого зменшення попиту на філе в ЄС та на ринках країн Близького Сходу.

МХП зміг суттєво компенсувати ці наслідки в результаті збільшення попиту на птицю на внутрішньому ринку України.

Ціни на птицю також зазнали негативного впливу як на внутрішньому, так і на експортному ринках.

Незважаючи на вплив COVID-2019 в ІІ кварталі, Компанія працює у нормальному режимі (незважаючи на зменшення потужностей через пташиний грип).

Станом на момент написання звіту, рівень відсутності працівників з поважної причини на підприємствах групи МХП на тому ж рівні, що і минулого року. Керівництво компанії організувало цілий комплекс заходів щодо запобігання захворювань та поширення інфекції в межах Компанії (віддалені роботи, додаткові медичні обстеження, корпоративні трансфери, використання захисних масок тощо).

Зокрема, на виробництві робота організована змінами, що складаються з невеликої кількості людей, що дозволяє обмежувати контакт і мінімізувати потенційне масове поширення інфекції. На додаток до цього підготовлено список потенційних працівників, на випадок, якщо буде потрібно замінити інфікованих працівників та тих, хто перебуватиме на карантині.

Ключові фінансові показники

2 квартал 2020 року

- Виручка зменшилась на 17% та склала US$ 425 млн порівняно з аналогічним періодом минулого року (ІІ кв. 2019 р.: US$ 509 млн).

- Експортна виручка зменшилась на 24% рік до року та склала US$ 215 млн, що становить 51% від загальної виручки (ІІ кв. 2019 р.: US$ 284 млн, що становило 56% від загальної виручки).

- Операційний прибуток склав US$ 91 млн, та знизився на 29% у порівнянні із попереднім роком - US$ 128 млн. Операційна маржа знизилась незначною мірою з 25% до 21%.

- Приведена EBITDA маржа (за виключенням ефекту IFRS 16) зменшилась з 32% до 30%; приведена EBITDA (за виключенням ефекту IFRS 16) знизилась до US$ 126 млн з US$ 165 млн.

- Чистий прибуток склав US$ 112 млн, у порівнянні з US$ 138 млн у ІІ кв. 2019 року, включаючи негрошовий прибуток від курсових різниць в US$ 52 млн, такий же, як і у ІІ кв. 2019 р. Чистий прибуток до курсової різниці за ІI кв. 2020 р склав US$ 60 млн., що на 30% нижче в порівнянні з US$ 86 млн за IІ кв. 2019 р.

І півріччя 2020 року

- Виручка зменшилась на 8% і склала US$ 867 млн у порівнянні з аналогічним періодом минулого року (І півріччя 2019 р.: US$ 945 млн).

- Експортна виручка знизилась на 18% рік до року та склала US$ 453 млн, що становить 52% від загальної виручки (І півріччя 2019 р.: US$ 552 млн, що становило 58% від загальної виручки).

- Операційний прибуток зменшився на 22% та склав US$ 138 млн, у порівнянні з попереднім роком - US$ 178 млн. Операційна маржа знизилась з 19% до 16%.

- Приведена EBITDA (за виключенням ефекту IFRS 16) знизилась до US$ 216 млн з US$ 248 млн; Приведена EBITDA маржа (за виключенням ефекту IFRS 16) знизилась з 26% до 25%.

Чистий збиток склав US$ 62 млн, у порівнянні з прибутком в І-му півріччі 2019 року - US$ 171 млн, здебільшого через збиток від курсових різниць в US$ 129 млн в І-му півріччі 2020 р., що відображає ослаблення курсу української гривні до долара на 11%, в порівнянні з прибутком у розмірі US$ 73 млн в І півріччі 2019 р.

Чистий прибуток до курсової різниці в I півріччі 2020 р. склала US$ 67 млн, що на 32% нижче в порівнянні з US$ 98 млн за I півріччя 2019 р.

Фінансовий огляд

(в млн US$, якщо не вказано інше) ІІ кв 2020 р. ІІ кв. 2019 р. %* І півріччя 2020 р. І півріччя 2019 р. %* Виручка 422 509 -17% 867 945 -8% Стандарт IAS 41 43 47 -9% 46 41 12% Валовий прибуток 127 171 -26% 219 252 -13% Валова маржа 30% 34% -4pps 25% 27% -2 pps Операційний прибуток 91 128 -29% 138 178 -22% Операційна маржа 21% 25% -4 pps 16% 19% -3 pps Приведена EBITDA 129 165 -22% 226 248 -9% Приведена EBITDA маржа 30% 32% -2 pps 26% 26% 0 pps Приведена EBITDA (за виключенням ефекту IFRS 16) 126 165 -24% 216 248 -13% Приведена EBITDA маржа (за виключенням ефекту IFRS 16) 30% 32% -2 pps 25% 26% -1 pps Чистий прибуток до курсової різниці 60 86 -30% 67 98 -32% Маржа чистого прибутку до курсової різниці 14% 17% -3 pps 8% 10% -2 pps Курсова різниця (збиток) /прибуток 52 52 0% (129) 73 -277% Чистий прибуток 112 138 -19% (62) 171 -136% Маржа чистого прибутку 26% 27% -1 pps -7% 18% -25 pps

* pps – процентні пункти

Середній офіційний курс за 2 кв. 2020 р. UAH/US$ 26,91 та за 2 кв. 2019 р. UAH/US$ 26,56

Середній офіційний курс за 1-е півріччя 2020 р. UAH/US$ 25,98 та за 1-е півріччя 2019 р. UAH/US$ 26,93



Про МХП:

МХП – провідний виробник курятини як в Україні, так і на Балканах (Група компаній Perutnina Ptuj).

Україна: займає найбільшу долю на ринку (близько 57% промислового виробництва ) і має високу впізнаваність бренду своїх продуктів. МХП володіє та контролює всі етапи виробництва курятини: від вирощування зернових і олійних культур, виробництва комбікормів до виробництва інкубаційних яєць та вирощування бройлерного поголів’я, переробки, збуту, дистрибуції та продажу м’яса птиці (зокрема через партнерські брендовані точки).

Вертикальна інтеграція зменшує залежність МХП від постачальників і цін на сировину.

Крім економічної ефективності, вертикальна інтеграція дозволяє МХП втілювати сувору політику біобезпеки, контролювати якість сировини і кінцеву якість, а також безпечність продукції до точок продажу.

Для підтримки продажів МХП контролює дистрибуційну мережу, яка складається з 9 дистрибуційних центрів у великих містах України.

МХП використовує власні вантажівки для доставки своєї продукції, що зменшує загальні транспортні витрати і час доставки.

МХП також займає провідну позицію в рослинництві: кукурудзу вирощує для виробництва комбікормів, а інші культури – пшеницю, ріпак тощо – продає третім особам. МХП орендує сільськогосподарські угіддя, які розташовані здебільшого в родючих чорноземних регіонах України.

Балкани: Perutnina Ptuj є провідним виробником курятини і м'ясопереробки на Балканах, має виробничі активи в чотирьох балканських країнах: Словенії, Хорватії, Сербії, Боснії і Герцеговині; володіє дистриб'юторськими компаніями в Австрії, Македонії та Румунії і поставляє продукцію в 15 країн Європи.

Perutnina Ptuj є вертикально інтегрованою компанією на всіх етапах виробництва курятини - від виробництва кормів, інкубаційних яєць, розведення, забою до виробництва ковбасних виробів і подальшої переробки курятини.

З 15 травня 2008 року акції МХП котируються на Лондонській фондовій біржі під тікером MHPC.