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SpaceX випробувала корабель для польотів на Марс

П'ятниця, 4 вересня 2020, 10:30
 

Компанія Ілона Маска SpaceX 3 вересня провела успішне випробування корабля Starship, який планується використовувати для польотів до Червоної планети.

Джерело: SpaceX.

Дослівно: "Друге льотне випробування корабля Starship. Висота польоту 150 метрів".

Деталі: Тести Starship SN6 проходили на пусковому комплексі в Бока Чика (штат Техас, США).

Нагадаємо, що випробування Starship SN5 проходили місяць тому, 3 серпня.

Українська правда

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SpaceX космос Маск

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