Держпідприємства отримують збитки при запланованих прибутках - аудит

Низка державних підприємств отримали збиток при запланованому прибутку за результатами діяльності у 2019 році.

Про це йдеться у листі Державної аудиторської служби, який передала в розпорядження ЕП експертна організація Statewatch.

Зазначається, що протягом січня - червня 2020 року органи Держаудитслужби перевірили стан затвердження та виконання фінансових планів 40 суб'єктів господарювання державного сектору економіки.

У фінансовому плані на 2019 рік окремих підприємств не передбачено отримання чистого прибутку, натомість задекларовано планові збитки. Мова йде про "Лисичанськвугілля", де було заплановано збитків на суму 755 млн грн, фактично отримано збитків на суму 368 млн грн; орган управління - Мінекоенерго.

Незважаючи на заплановані прибутки, за результатами роботи протягом 2019 року низкою підприємств фактично отримано збитки. Мова йде про:

"Чортківський комбінат хлібопродуктів" (10,4 млн грн збитків при 1,5 млн грн планового прибутку; орган управління - Держрезерв);

"Гайсинський спиртовий завод" (743 тис грн збитків при 4,496 млн грн планового прибутку; орган управління - "Укрспирт").

Крім того, значна кількість суб'єктів господарювання державного сектору економіки недоотримали запланований прибуток за результатами роботи протягом 2019 року

Економічна правда