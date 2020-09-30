Бджоляри заявляють, що цей медовий сезон – найгірший за 40 років

Пасічники одностайно кажуть, що нинішній сезон — найгірший за останні 40 років, через несприятливі погодні умови.

Про це повідомляє пасічник Костянтин Козирєв, пише agronews.ua.

"З 12 травня і по 7 липня бджіл треба було підгодовувати, щоб не померли. Доводилося вибирати між виживанням сімей і якісним медом, котрий ніколи у вас не вийде, якщо довго годувати бджіл цукровим сиропом. Якщо даєте більше 240 грамів на сім’ю, бджола починає відкладати цукор про запас", — розповідає бджоляр.

За словами Козирєва, медоносна фацелія іспоживалася бджолами не ради доброго медозбору, а як органічна підтримка, їжа для розвитку. Навіть коли пішов взяток від соняшнику, сім’я приносила за день нектару не 4−7 кілограмів, як зазвичай, а в середньому 1−1,5 кг.

"Після цього всього пасічники мусять підняти ціну на мед. Наразі собівартість кілограма меду — понад 70 грн. У 2018 році, для порівняння, було 43 грн. Але ні коронавірус, ні неврожайний рік великого ажіотажу на цінний продукт не спричинили", — додає пасічник.





