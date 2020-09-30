"Укрспирт" виставив на приватизацію п’ятий завод
Середа, 30 вересня 2020, 17:31
Фонд державного майна оголосив про проведення п’ятого аукціону об’єктів спиртової галузі – Бершадського МПД (об’єкт ДП "Укрспирт"), який відбудеться 29 жовтня 2020 року.
Про це повідомляє пресслужба Укрспирту.
Стартова ціна лоту - 19,6 мільйонів гривень.
Бершадське МПД знаходиться у Вінницькій області, детальну інформацію про цей об’єкт можна отримати за посиланням.
Торги відбуватимуться на площадці Prozorro.Продажі. Відповідне оголошення за посиланням.
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