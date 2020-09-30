"Дія": Тепер своїм техпаспортом можна поділитися з іншим водієм — Мінцифри

Кабмін на засіданні 30 вересня схвалив постанову, якою дозволив зареєстрованим належним користувачам транспортних засобів користуватись електронним свідоцтвом про реєстрацію авто в мобільному застосунку Дія.

Про це повідомляє прес-служба Мінцифри.

"Раніше в Дії свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу (техпаспорт) відображалися тільки у власників автівок. Тепер своїм техпаспортом можна поділитися з іншим водієм. Для цього в кабінеті водія потрібно призначити належного користувача. Після того, як власник авто підтвердить належного користувача, в іншого водія в Дії відобразиться свідоцтво на керування транспортним засобом", - пояснили у відомстві.

Зазначається, що проєкт реалізується Мінцифри спільно з МВС. Офіційно 5 жовтня на Diia Summit буде презентований новий функціонал застосунку.

Економічна правда