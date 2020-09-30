Кабмін ще на рік продовжив програму "теплих" кредитів

Кабмін на засіданні 30 вересня прийняв розробене Міненерго рішення щодо продовження у 2021 році програми "теплих" кредитів.

Про це повідомляє прес-служба Міненерго у Facebook.

"На наступний рік програма спрямована на надання кредитів для мешканців індивідуальних будинків та передбачає фінансування на суму 150 млн грн.

Окрім того, громадяни отримають можливість залучати "теплі кредити" на придбання електроакумулюючих систем (систем накопичення енергії), обладнання для заряджання електротранспорту та інтелектуальних лічильників електроенергії", - йдеться у повідомленні.

"За 6 років своєї роботи "теплі" кредити довели свою ефективність. Держава допомагає родинам інвестувати у зазвичай недешеві заходи з енергоефективності, а населення активніше долучається до енергозбереження і в результаті зменшує витрати на комунальні послуги", - зазначила в.о. міністра енергетики Ольга Буславець.

За її словами, фінансування програми 2021 році підтримали народні депутати з профільного комітету Верховної Ради.

У відомстві додали, що за 6 років роботи програми близько 850 тис. родин стали учасниками "теплих кредитів", інвестували в енергоефективні заходи майже 9 млрд грн.

За оцінками експертів, енергоощадні заходи дають змогу економити 20-40% на комунальних платіжках.

Економічна правда