Фонд соцстрахування за час карантину оплатив "лікарняні" на 25 мільйонів 

Фонд соціального страхування з початку пандемії направив на оплачувані лікарняні для 20 тисяч застрахованих осіб 24,9 мільйона гривень.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

З 20 тисяч - 5 тисяч це медики, які знаходились на самоізоляції під медичним наглядом – Фонд соціального страхування компенсував для них втрачений за цей час заробіток з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції.

За останній місяць кількість осіб, які перебували на оплачуваних за рахунок коштів Фонду лікарняних через ізоляцію від COVID-19, зросла майже вдвічі.

Пройти оплачувану самоізоляцію працюючі українці можуть в разі безпосереднього контакту з хворим на COVID-19. Сума виплат від Фонду складе 50% середнього доходу незалежного від тривалості страхового стажу та 100% – для медичних працівників. ФССУ здійснює фінансування, починаючи з шостого дня ізоляції, перші п’ять днів оплачуються роботодавцем.





