Фонд соцстрахування за час карантину оплатив "лікарняні" на 25 мільйонів
Фонд соціального страхування з початку пандемії направив на оплачувані лікарняні для 20 тисяч застрахованих осіб 24,9 мільйона гривень.
Про це повідомляє пресслужба відомства.
З 20 тисяч - 5 тисяч це медики, які знаходились на самоізоляції під медичним наглядом – Фонд соціального страхування компенсував для них втрачений за цей час заробіток з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції.
За останній місяць кількість осіб, які перебували на оплачуваних за рахунок коштів Фонду лікарняних через ізоляцію від COVID-19, зросла майже вдвічі.
Пройти оплачувану самоізоляцію працюючі українці можуть в разі безпосереднього контакту з хворим на COVID-19. Сума виплат від Фонду складе 50% середнього доходу незалежного від тривалості страхового стажу та 100% – для медичних працівників. ФССУ здійснює фінансування, починаючи з шостого дня ізоляції, перші п’ять днів оплачуються роботодавцем.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua