Кабмін затвердив план із підвищення якості мобільного зв'язку на 2021-2022 роки

Кабмін на засіданні 30 вересня затвердив план по підвищенню якості мобільного зв'язку, який передбачає впровадження стандартів ЄС.

Ухвалення документа передбачає впровадження європейських підходів інформування користувачів щодо рівня якості голосового зв'язку, sms-повідомлень і мобільного доступу до інтернету, передає "Інтерфакс-Україна".

"Йдеться про імплементацію європейських підходів щодо якості мобільного зв'язку та електронних комунікаційних послуг. Частиною цього плану стануть положення, які дадуть змогу в подальшому впроваджувати в Україні технологію 5G", - пояснив прем'єр Денис Шмигаль.



Також планують впровадити низку стандартів у сфері мобільного зв'язку для гармонізації українського галузевого законодавства до Європейських стандартів ETSI (до четвертого кварталу 2021 року, у частині 5G-зв'язку - до кінця 2022 року) та впровадити низку нових конвергентних рішень взаємодії мереж мобільного та фіксованого зв'язку.