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Twitter заблокував офіційний акаунт угорського уряду

Середа, 30 вересня 2020, 14:30
 

Twitter без попередніх пояснень заблокував офіційний акаунт уряду Угорщини.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", на своїй сторінці у Facebook написав речник угорського уряду з міжнародних питань Золтан Ковач.

"Twitter заблокував офіційний акаунт уряду Угорщини, About Hungary, без будь-яких попередніх пояснень", - повідомив він.

За його словами, все це виглядає особливо цікавим в світлі того, що сьогодні Європейська комісія збирається опублікувати свою першу доповідь про верховенство права.

"Настав новий чудовий світ, в якому технологічні гіганти змушують замовкнути тих, хто дотримується протилежної думки", - написав Ковач.

За його словами, уряд Угорщини чекає офіційного пояснення від соцмережі.

Європейська правда

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