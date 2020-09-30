Розпочався процес створення єдиних юросіб для Держмитниці та Податкової

Територіальні органи Державної податкової служби (ДПС) як юридичні особи будуть ліквідовані - буде припинено діяльність 25 головних управлінь, офісу великих платників податків та інформаційно-довідкового департаменту ДПС.

Таке рішення прийняли на засіданні Кабінету міністрів України 30 вересня.

Зокрема, Податковій службі доручено утворити відповідні ліквідаційні комісії, а також забезпечити утворення територіальних органів в рамках однієї юридичної особи – ДПС.

Кабмін також прийняв рішення реорганізувати територіальні органи Державної митної служби шляхом їх приєднання до Держмитслужби.

Під реорганізацію підпадуть Азовська, Буковинська, Волинська, Галицька, Дніпровська, Енергетична, Закарпатська, Енергетична, Київська, Координаційно-моніторингова, Одеська, Північна, Подільська, Поліська, Слобожанська, Східна та Чорноморська митниці Держмитслужби.

Терміни для завершення створення єдиних юридичних осіб ДПС та Держмитслужби в постановах не вказані. Однак рішення про створення єдиної юридичної особи ДПС, зокрема, мотивовано необхідністю виконання до 1 січня 2021 року структурного маяка в рамках Меморандуму про економічну та фінансову політику з Міжнародним валютним фондом.

Економічна правда