Укрпошта отримала фінальні 100 авто пересувних відділень з 500 запланованих на 2020 рік

"Укрпошта" отримала фінальну партію авто пересувних відділень з 500 запланованих на 2020 рік.

Про це повідомила прес-служба компанії в середу передає Інтерфакс-Україна.

Відповідний договір 30 вересня підписали генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський і голова правління ПУМБ Сергій Черненко.

"У квітні цього року ми підписали договір фінлізингу з ПУМБ про постачання 500 автомобілів для пересувних відділень. І сьогодні ми ставимо на колеса фінальну в цьому році партію авто. У нас є мета - діджіталізувати всю країну, щоб в кожному її куточку була можливість надавати будь-які цифрові послуги. І пересувні відділення - вагома складова цієї мети", - цитує прес-служба Смілянського.

У повідомленні наголошується, що до кінця 2020 року біля 4 тис. сіл і селищ в Черкаській, Одеській, Київській, Херсонській, Чернівецькій та Закарпатській областях отримають доступ до сучасних послуг, а в 2021 році реформа покриє всю територію держави.

"Всього в Україні налічується понад 27 тис. населених пунктів, жителі яких не мають можливості купити ліки або побутову техніку, не виїжджаючи до районного центру. Вони також відрізані від банківської системи.

Але в кожному населеному пункті є пошта. Проект пересувних відділень - це доказ того, що пошта в селі може бути сучасною і доступною, забезпечуючи населення всіма послугами, в яких вони потребують", - додав міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Як повідомлялося, 10 квітня 2020 року "Укрпошта" підписала договір фінансового лізингу з ПУМБ про закупівлю 500 автомобілів Fiat Doblo Maxi для пересувних відділень вартістю майже EUR8,5 млн.

У тендері із закупівлі автомобілів для пересувного відділення на Prozorro взяли участь чотири учасники, які запропонували три моделі машин.

Переможцем став Fiat Doblo Cargo Maxi із загальною ціною в EUR16,9 тис., що включає забудову, додаткове обладнання, брендування і технічне обслуговування протягом трьох років.