МАУ відкладе початок виконання рейсів із Києва до Брюсселя та Дюссельдорфа до 24 жовтня

Авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" (МАУ, Київ) переглянула розклад рейсів на жовтень у зв'язку зі зниженням завантаження на низці європейських напрямів.



Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на компанію.



Відзначається, що "МАУ" відкладає початок виконання рейсів Київ-Брюссель-Київ та Київ-Дюссельдорф-Київ до 24 жовтня 2020 року

Крім того, авіакомпанія з 4 жовтня тимчасово припиняє виконання рейсів Харків - Тель-Авів - Харків та з 8 жовтня - Дніпро - Тель-Авів -Дніпро.



"Перегляд розкладу польотів наприкінці літньої навігації пов'язаний зі зниженням завантаження на цих європейських напрямках у зв'язку з переходом на осінньо-зимовий низький сезон для авіації. Також на рішення вплинуло обмеження перетину кордонів Ізраїлю з 25 вересня до 11 жовтня", - наголосили в "МАУ".



Окрім цього, рейси Київ - Тель-Авів - Київ виконуватимуться з виключенням частоти щовівторка, решта частот за розкладом - щопонеділка, щосереди, щочетверга та щонеділі.



Рейси Одеса - Тель-Авів - Одеса виконуватимуться щочетверга.



Надалі "МАУ" планує стежити за ситуацією на зазначених напрямках і робити все можливе, щоб після послаблення карантинних вимог іноземних держав пасажири одразу отримали змогу скористатися відповідними рейсами.