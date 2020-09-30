На тендері податкової перемогла фірма, яка має спалити 735 тисяч пачок цигарок за 1 копійку

За 1 копійку ТОВ "Нью Екосвіт" має знищити 735 тысяч пачок цигарок на замовлення податкової служби у Закарпатській області. Відповідний договір з фірмою податківці уклали 24 вересня за результатами тендеру.

Про це повідомляють Наші Гроші з посиланням на систему "Прозорро".

У податковій службі виставили очікувану вартість тендеру 3000 гривень. Окрім "Нью Екосвіту" на торги подались ПП "Рома" та ТОВ "Екологічні переробні технології".

"Екологічні переробні технології" ще перед аукціоном звернули увагу замовника на "аномально низьку" очікувану вартість. На думку фірми, 3000 гривень за знищення 735 тисяч пачок цигарок "не покриває витрати собівартості" по транспортуванню, вантажно-розвантажувальним роботам, охороні та знищенню тютюнових виробів. Фірма вимагала провести моніторинг цін та привести очікувану вартість до "ринкових показників".

Однак у ДПС відхилили вимогу "по причині обмежених кошторисних призначень".

"Нью Екосвіт" виграло тендер не торгуючись, фірма одразу запропонувала 1 копійку за свої послуги, і зробити дешевшу пропозицію інші учасники вже не могли.

"Нью Екосвіт" традиційний отримувач замовлень на спалення контрабанди у Закарпатській області. Хоча раніше вона так дешево свої послуги не пропонувала, у липні вона забрала підряд на утилізацію 88 тисяч пачок цигарок за 1 гривню.

За минулий рік "Нью Екосвіт" отримало 10 підряди на 422 тис. гривень. З початку поточного року виграв 31 лот на 1,20 млн. гривень.

ТОВ "Нью Екосвіт" засноване у березні 2013 року, власниками зазначені Віктор Вудмаска та Олександр Вагерич. Перший – співмешканець в.о. начальника Головного територіального управління юстиції у Закарпатській області Маріанни Готри, другий є повним тезкою сина старшого державного інспектора на Закарпатській митниці Олександра Вагерича.

Інший уповноважений представник ТОВ "Нью Екосвіт" Анатолій Митровка є чоловіком Любові Митровки, начальника відділу у Головному територіальному управлінні юстиції у Закарпатській області.