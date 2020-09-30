Український стартап запустив виробництва рослинного м’яса

Український стартап "Eat me at" після двох років розробки запустив виробництво м’яса із рослин, основою якого є текстурований соєвий білок.

Про це повідомляється у корпоративному блозі Андрія Черухи, який також є засновником магазину вишиванок ETNODIM.

Черуха повідомляє, що починаючи з 2018-го, команда проєкту познайомилася з десятками технологів із різних країн, зробили сотні тестів, рецептур фаршу.



В основі продукту текстурований соєвий білок, за смак відповідають дріжджові екстракти, які виготовляються з неактивних дріжджі, для металевого присмаку м’яса до складу додають мінерали грибів коджі.

Також у складі є метилцелюлоза, кокосова та соняшникова олія та натуральний фарбник.







