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Український стартап запустив виробництва рослинного м’яса

Середа, 30 вересня 2020, 11:53
 

Український стартап "Eat me at" після двох років розробки запустив виробництво м’яса із рослин, основою якого є текстурований соєвий білок.

Про це повідомляється у корпоративному блозі Андрія Черухи, який також є засновником магазину вишиванок ETNODIM.

Черуха повідомляє, що починаючи з 2018-го, команда проєкту познайомилася з десятками технологів із різних країн, зробили сотні тестів, рецептур фаршу.

В основі продукту текстурований соєвий білок, за смак відповідають дріжджові екстракти, які виготовляються з неактивних дріжджі, для металевого присмаку м’яса до складу додають мінерали грибів коджі.

 

Також у складі є  метилцелюлоза, кокосова та соняшникова олія та натуральний фарбник.




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Економічна правда
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