Курс валют на 30 вересня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

30 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,32 - 28,34 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:50 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 28,30 - 28,33 гривні;

Євро – 33,21 - 33,24 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 28,22 – 28,41 гривні. Євро купують по 32,84 гривні, продають по 33,29 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 28,29 - 28,34 гривні, євро - 32,99 - 33,13 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 30 вересня на рівні 28,30 гривні.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 33,13 грн (на 29 вересня - 33,03 гривні).

Економічна правда