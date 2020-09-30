Уряд поки не планує повторно закривати в’їзд для іноземців в Україну

Про олігархів-циніків та олігархів-творців, відповідальність Зеленського за урізання "зелених" тарифів, бізнес із сім'єю Льовочкіних, а також про те, хто "ганяє" Тинного і хоче його покарати. (рос)
24 вересня 2020, 09:00 — Дмитро Рясний, Микола Топалов
Голова Мінфіну розповів ЕП, як він планує виводити країну з бюджетної кризи, де буде позичати кошти, як буде домовлятись з МВФ, та чому його кожного дня "звільнюють" депутати.
15 вересня 2020, 11:00 — Олександр Мойсеєнко , Дмитро Дєнков
Серед претендентів на столичний готель були Тігіпко, Столар, Новинський, Фіала, молодший Черновецький та інші відомі бізнесмени. Утім, ніхто з них не зміг перебити ставку інвесторів із сфери кіберспорту. Як це сталося?
24 липня 2020, 09:30 — В'ячеслав Ноздрін, Олексій Соболев