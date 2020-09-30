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Уряд поки не планує повторно закривати в’їзд для іноземців в Україну

Середа, 30 вересня 2020, 10:45

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Економічна правда
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