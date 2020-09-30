Через коронавірус Disney скоротить 28 тисяч співробітників
Компанія Disney вирішила скоротити 28 тисяч своїх співробітникі через пандемію коронавірусу - звільнення переважно зачеплять працівників тематичних парків, круїзних лайнерів і підприємств роздрібної торгівлі на території США.
Про це йдеться у заяві голови Disney Parks, Experiences&Products Джоша Д'Амаро
У компанії додали, що, 67% звільнених були частково зайнятими співробітниками.
Зазначається, що з початком пандемії коронавірусу парки Disney закрилися одними з перших в США. Пізніше вони знову запрацювали, але із суттєвими обмеженнями за кількістю відвідувачів.
Агентство Bloomberg зазначає, що звільнення в Disney стали одними з найзначніших скорочень робочої сили в епоху пандемії.
До початку пандемії у тематичних парках Disney працювали понад 100 тисяч осіб. Загалом же штат компанії за станом на кінець минулого фінансового року у вересні 2019 року становив 223 тисячі осіб.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua