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У серпні грошові перекази в Україну впали на 11% – НБУ

Середа, 30 вересня 2020, 09:38
 

Обсяг грошових переказів трудових мігрантів в Україну з-за кордону становив 906 млн доларів - це на 11,09% менше, ніж у серпні 2019 року (1,02 млрд доларів).

Про це йдеться у даних Нацбанку.

При цьому, за січень-серпень поточного року обсяг грошових переказів впав на 6,4% до 7,17 млрд проти аналогічного періоду минулого року(7,66 млрд доларів).

Зазначається, що НБУ враховував у своїй статистиці як офіційні, так і неформальні канали надходження грошей в Україну. У серпні неформальними каналами в Україну перевели 259 млн доларів.

За даними НБУ, за 8 місяців 2020 року через банки в Україну перевели 2,5 млрд доларів, це на 1,28 млрд доларів менше аналогічного періоду 2019 року (3,78 млрд доларів).

У липні 2020 року обсяг грошових переказів в Україну становив 922 млн доларів - це на 13,5% (148 млн доларів) менше ніж у липні минулого року (1,07 млрд доларів).

Економічна правда

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