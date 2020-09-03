Податкова почала "маніпуляції" з відшкодуванням ПДВ – аналітики

У серпні 2020 року Державна податкова служба значно зменшила обсяг відшкодування податку на додану вартість бізнесу - до мінімального з початку 2020 року.

Про це повідомляє Центр аналізу публічних фінансів та публічного управління при Київській школі економіки.

Так, якщо в середньому у січні-липні 2020 року обсяг відшкодування ПДВ бізнесу становив 13 млрд грн, то в серпні він знизився до 8,5 млрд грн.

"Це відбувається попри те, що обсяг надходжень від ПДВ з вироблених в Україні товарів зростає. В середньому за січень-липень обсяг надходжень від "внутрішнього" ПДВ становив 20,8 млрд грн; в серпні цей обсяг становив 23,3 млрд грн", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що обсяг відшкодування зменшується вже 3 місяці поспіль - починаючи з червня 2020 року.

Аналітики зазначають, що такі дії можуть свідчити про маніпуляцію з платежами з відшкодування ПДВ з метою покращити статистику.

"Цифри надходжень до держбюджету могли б бути приблизно на 3-5 млрд грн менші, якби обсяги відшкодування ПДВ залишались хоча б на середньорічному рівні, чи збільшувалися б відповідно до збільшення сплати цього податку", - повідомляють в Центрі.

"По-друге, якщо дійсно відбувається штучне затримання чи зменшення обсягу відшкодування, держава тим самим вимиває в бізнесу обігові кошти. І, судячи зі статистики, робить це чим далі, тим більш активно", - попереджають експерти.

"По-третє, виникає питання, яким чином податкова досягає такого ефекту, і чи не відбувається це шляхом необгрунтованого блокування реєстрації накладних", - йдеться у повідомленні.

Економічна правда